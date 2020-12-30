Начат новый сбор подписей за роспуск Сейма
Foto: Saeimas administrācija

Во вторник на портале latvija.lv был начат новый сбор подписей за роспуск Сейма. По сравнению с прошлым годом, когда инициатива за полтора дня собрала более 9000 подписей, в этот раз активность жителей меньше: к 9 утра среды собрано менее 800 подписей.

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Инициатор сбора подписей — партия "Новое Согласие". Подписаться под инициативой можно до 31 октября 2021 года. Чтобы начать референдум, нужно 154 865 подписей (не менее 10% избирателей).

В прошлом году "Новое Согласие" и другие политические активисты тоже пытались распустить Сейм, но им удалось собрать лишь треть необходимых подписей.

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