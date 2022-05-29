Начат сбор подписей, чтобы услуга "Кнопка жизни" стала еще доступней

Уже два года Рижская социальная служба в сотрудничестве с Mājas Aprupe и Dzīvības Poga предлагает рижанам с низкими доходами бесплатную социальную услугу "Кнопка безопасности" – это возможность быстро получить помощь, когда существует угроза для жизни. Авторы инициативы на Manabalss.lv хотят, чтобы услуга была бесплатной и в мобильном формате – это поможет, например, людям с деменцией. Подписи планируется подать в Рижскую думу.

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Цель "Кнопки жизни" — обеспечить постоянную связь, информационную поддержку и помощь по месту жительства 24 часа в сутки клиентам социальной службы, которые могут оказаться в беспомощном положении в силу возраста, функциональных нарушений или состояния здоровья.

Услуга предоставляется людям из группы риска, которые живут в одиночестве, или в случаях, когда члены семьи, проживающие с этим лицом, не могут обеспечить ему необходимый уход из-за своего возраста, состояния здоровья или занятости.

Автор инициативы на Manabalss Марина Пьянова рассказала, что сейчас бесплатная услуга Кнопка безопасности доступна только в рамках домашнего ухода, то есть устройство работает только дома. Для малообеспеченных людей, которые страдают хроническими заболеваниями, но ведут относительно активный образ жизни и выходят из дома, услуга доступна только на платной основе.

По словам Пьяновой, есть, например, люди, которые страдают расстройствами памяти (деменция), теряются на улице и не понимают, где находятся. Такого человека очень важно своевременно найти.

Инициатива предусматривает предоставление бесплатной социальной услуги "Кнопка жизни" и в мобильном формате. Таким образом человек с браслетом или кулоном "SOS-кнопка" сможет свободно выходить из дома и чувствовать себя в безопасности, поскольку находится под контролем колл-центра и может использовать сигнал SOS.

По словам Пьяновой, в результате инициативы рижане с низкими доходами и соответствующими диагнозами бесплатно получат кнопку безопасности в виде кулона или браслета и смогут безопасно передвигаться вне дома, а их близкие будут знать, что в случае необходимости человек получит помощь.

Модуль GPS обеспечивает дополнительную безопасность и снижает риск оказаться в беспомощном состоянии, что часто является причиной преждевременной смерти.

Прочитать полный текст инициативы и подписаться можно здесь.