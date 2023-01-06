Начат сбор подписей под инициативой о запрете на торговлю и использование пиротехники частными лицами

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой ввести запрет на торговлю и использование пиротехники частными лицами.

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Автором инициативы выступил Карлис Зейля. О призывает полностью и повсеместно исключить использование пиротехники непрофессионалами, тем самым снизив риски возникновения пожаров и получения различных травм.

Автор идеи считает, что необходимо разработать или внести поправки в соответствующие законы, поручив Муниципальной полиции заниматься контролем за выполнением этих правил.

Зейля полагает, что таким образом сократится количество серьезных травм и разрушений, которые практически всегда присутствуют при хаотичных, непрофессиональных фейерверках, особенно в дни больших государственных праздников.

Также, как отмечает автор инициативы, снизится уровень стресса, который испытывают животные во время салютов, а также сократится количество случаев, когда испуганные фейерверками домашние животные сбегают от владельцев.