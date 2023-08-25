Начат сбор подписей против продления языкового экзамена для граждан России

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от планируемых поправок к Иммиграционному закону, которые продлевают до двух лет срок сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России, проживающих в Латвии.

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Инициатива была подана на портал 24 августа, и за неполные сутки под воззванием поставили свои подписи только 145 человек (информация на 10 утра пятницы, 25 августа). Для того, чтобы инициатива ушла в Сейм, необходимо собрать минимум 10 тыс. подписей.

Представитель инициативы Янис Берзиньш предлагает придерживаться ранее установленных норм продления видов на жительство для этих людей.

Инициатива предполагает сохранить условие об отзыве с сентября видов на жительство для тех, кто не сдал или не записался на сдачу экзамена по государственному языку.

Берзиньш убежден, что "пора перестать издеваться над обществом и дать гражданам России четкий сигнал о правилах игры, не меняя их постоянно". Автор идеи подчеркивает, что требование о знании государственного языка постоянно откладывается.

"Мы должны уважать себя. Если кто-то не мог выучить государственный язык за 30 лет, то два дополнительных года никак не помогут, и эти изменения в законе об иммиграции — это уступка давлению граждан страны-агрессора", — уверен автор инициативы.

Напомним, что во вторник, 22 августа, Кабинет министров на закрытом заседании поручил МВД подготовить поправки к Иммиграционному закону, которые должны дать отсрочку гражданам России с ВНЖ в Латвии на сдачу экзамена по госязыку.

В среду, 23 августа, на совместной пресс-конференции президент страны Эдгар Ринкевич и ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировали ситуацию с экзаменацией граждан России.

"Цель закона — обеспечить, чтобы те люди, которые постоянно живут в Латвии, интегрировались в наше общество, и также освоили латышский язык как минимум на минимальном разговорном уровне. Ни в коем случае у правительства точно нет цели депортировать людей за пределы Латвии, цель — чтобы те, кто в стране есть, максимально интегрировались. Требование освоить государственный язык не меняется", — заявил на Кариньш.

Ринкевич отметил, что информация о том, что осенью могут возникнуть проблемы с исполнением норм Иммиграционного закона была известна еще весной, однако тянули время, не предпринимая никаких действий. "Это очень плохой сигнал. Плохой сигнал чисто с точки зрения верховенства закона — нельзя так долго тянуть, дожидаясь самого последнего момента (…). Плохой сигнал также с точки зрения последовательности государства", — охарактеризовал ситуацию президент.

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Первые лица государства подчеркнули, что окончательное решение о внесении поправок в Иммиграционный закон предстоит принять Сейму.