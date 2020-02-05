Начат сбор подписей против закрытия перекрестка в Медемциемс

Жители поселка Медемциемс начали сбор подписей против плана VAS Latvijas valsts ceļi по реконструкции (закрытию) перекрестка в поселке Медемциемс. План по реконструкции подразумевает осуществлять въезд в Медемциемс из Риги, используя двухуровневую развязку Рижской окружной дороги (A5 и A8). Таким образом, жители будут вынуждены использовать небезопасную, с точки зрения организации движения, двухуровневую развязку для того, чтобы добраться до дома, дополнительно проезжая более 7 км за каждую поездку.

В течение неполных двух дней подписались уже более 450 человек. Сбор подписей организован в местном поселковом магазине и продлится он до 29 февраля этого года. Подписи будут приложены к коллективному письму жителей и направлены Президенту министров, Министерству сообщения, VAS Latvijas valsts ceļi и другим инстанциям.

Жители согласны с тем, что перекресток небезопасен и нуждается в реконструкции. Также жители поддерживают идею запретить левый поворот на выезде из поселка Медемциемс в сторону Елгавы, для альтернативы создав разворот на расстоянии 800 м от перекрестка в сторону Риги.

Также жители были бы готовы поддержать идею о закрытии левого поворота на въезде в Медемциемс со стороны Риги, если бы было предложено безопасное и удачное решение для данного перекрестка.

Подсчеты свидетельствуют о том, что в случае закрытия левого поворота из Риги в Медемциемс жителям будет нанесен материальный ущерб — в среднем 20-80 евро в месяц на семью, в зависимости от количества авто и количества поездок. Также жители столкнутся со значительной потерей времени для того, чтобы добраться до дома — в среднем 7 минут (около 3,5 часов в месяц).

По мнению инициаторов сбора подписей, план реконструкции понизит стоимость недвижимого имущества, повысит расходы на грузоперевозки, такси, общественный транспорт, охранные услуги, а также увеличит время прибытия оперативного транспорта для оказания помощи жителям Медемциемса. В то же время данное решение, то есть дополнительные 2,5 млн км в год существенно повлияют на окружающую среду.