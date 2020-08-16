Начат сбор подписей за бесплатную стоматологию детям в том числе и в острых случаях

На сегодня у 80% 12-летних детей в Латвии имеется в средним по три поврежденных кариесом зуба, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Родители говорят, что главная причина — слишком долгие очереди и недоступность бесплатных услуг дантистов для детей, особенно в острых случаях. На портале Manabalss.lv объявлен сбор подписей под петицией с призывом изменить ситуацию, cо ссылкой на Vidzemes televīzija сообщает портал rus.lsm.lv.

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Многие семьи сталкивались с ситуациями, когда у малыша внезапно заболел зуб, и ни в Детской больнице, ни в Институте стоматологии помощь получить не удалось, а единственным вариантом оставался визит в частную зубоврачебную клинику, где услуги обходятся очень дорого.

"Мы, например, смогли отвести ребенка тут же в Риге, но я подумала, что делать тем, кому доходы не позволяют оплатить услугу", — рассказала Инга Витола, мать шестилетнего ребенка и автор петиции.

Витола через портал Manabalss запустила предложение: обеспечить круглосуточные бесплатные стоматологические услуги для детей в острых ситуациях, а если дантист оказался недоступен — полностью оплачивать чеки из частных клиник.

Пока Национальная служба здоровья не планирует выделять дополнительное финансирование на обеспечение круглосуточных стоматологических услуг детям, прозвучало в передаче. Позиция ведомства такова: нужно аккуратно водить ребенка на плановые визиты, тогда не потребуются внеочередные.