На портале общественных инициатив Manabalss.lv. начат сбор подписей за добровольную военную службу в Латвии.

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Модель Службы государственной обороны, в данный момент находящейся на обсуждении, предусматривает то, что для молодых мужчин служба будет обязательной. Как указывает автор инициативы Сергей Погорелов, наложение подобного обязательства чересчур ограничивает свободу граждан. Он уверен, что для предлагаемой службы необходимое количество заявок возможно обеспечить в добровольном порядке. "Министерству обороны стоит целенаправленно поднимать престиж службы, предлагать конкурентоспособное вознаграждение и выгодные условия. Чем привлекательнее условия будут, тем больше добровольцев пойдет на службу, тем более престижной будет служба, и государственную безопасность такая служба будет укреплять эффективнее обязательной, — поясняет Погорелов.

Соответственно, предлагаю исключить из законопроекта Государственной службы обороны пункт "В службу гособороны призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет", изменив также пункт с описанием в общих положениях. Пункт про добровольное поступление на службу может остаться как есть".

Автор инициативы считает: если Государственная служба обороны будет добровольной, мотивация у служащих будет выше; не будет случаев уклонения от службы; молодые мужчины будут уважать страну, которая службу им не надавливает, а почтительное отношение государства к гражданам будет способствовать патриотизму.

Как уже сообщал Delfi, Кабинет министров утвердил пакет законопроектов, вводящих обязательную военную службу для граждан мужского пола 18-27 лет, родившихся после 1 января 2004 года. Законопроект предусматривает, что первый призыв состоится во втором полугодии 2023 года.