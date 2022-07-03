Начат сбор подписей за индексацию пенсий для всех пенсионеров

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за индексацию пенсий в полном объеме для всех пенсионеров в Латвии. В качестве подателя инициативы указан Балдурс Апинис.

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В заявлении Апиниса указано, что он хочет, чтобы пенсии индексировались в полном объеме для всех пенсионеров, сообщает агентство LETA.

В настоящее время предусматривается, что для латвийских пенсионеров будет проиндексирована вся сумма пенсий и компенсаций, если она не превышает 534 евро. А для тех пенсий и компенсаций, которые превышают 534 евро, индексируется только часть назначенной суммы — упомянутые 534 евро.

Апинис призывает предотвратить несправедливое обращение с пенсионерами, которые получают повышенную пенсию на 534 евро. По его мнению, это явная дискриминация: "Размер пенсии определяется вкладом человека в жизнь общества, включая уплаченные налоги. Нет смысла при индексации пенсии выравнивать этот пожизненный взнос, производя расчет индексации только с пенсионной части. Поэтому пенсия должна быть проиндексирована в полном объеме для всех пенсионеров".

Апинис призывает Сейм внести необходимые поправки и перерасчеты при планировании государственного бюджета.

"Уверенность в справедливой пенсии и индексации является подходящей мотивацией для справедливой уплаты налогов. Общество, в котором к пожилым относятся максимально справедливо, является сплоченным. Справедливое отношение к инвестициям способствует вкладу каждого человека в общество", — говорит Апинис.

Как сообщалось, после того, как 6 депутатов (Юрис Пуце, Кришьянис Фелдманс, Виестурс Лиепкалнс, Гатис Замурс, Мария Голубева и Мартиньш Бондарс) отозвали свои подписи о созыве внеочередной сессии Сейма, парламент 30 июня так и не принял решения о досрочной индексации пенсий (с 1 августа). Вопрос об индексации пенсий планируется обсудить в Сейме 14 или 21 июля.