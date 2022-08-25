На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за индексацию родительского пособия.

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Инициатор сбора подписей — Сигния Межите. Она поясняет, что цель инициативы — поддержать семьи, в которых один из родителей в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком и ухаживает за ним.

В описании инициативы поясняется, что существующий размер родительского пособия исчисляется из размера заработной платы, что уже не соответствует нынешней ситуации, когда заработная плата в различных профессиях значительно увеличилась. Также инфляция находится на рекордно высоком уровне, а экономическая ситуация в стране в целом резко и неожиданно изменилась.

Поэтому, по мнению Межите, необходимо немедленно проиндексировать и пересчитать размер родительского пособия, чтобы оно соответствовало реальной ситуации.