Начат сбор подписей за использование э-талона в пассажирских поездах

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность использовать предназначенный для проезда в общественном транспорте Риги э-талон также в пассажирских поездах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Автор инициативы Алексис Калис планирует обратиться в Министерство сообщения с предложением обеспечить использование э-талона для проезда в пассажирских поездах в черте Риги.

Он отмечает, что в результате школьники на поездах в пределах Риги смогут перемещаться бесплатно, а для всех рижан и гостей города проезд станет более удобным, так как не придется покупать отдельный билет.