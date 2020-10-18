Начат сбор подписей за использование э-талона в пассажирских поездах
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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность использовать предназначенный для проезда в общественном транспорте Риги э-талон также в пассажирских поездах.

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Автор инициативы Алексис Калис планирует обратиться в Министерство сообщения с предложением обеспечить использование э-талона для проезда в пассажирских поездах в черте Риги.

Он отмечает, что в результате школьники на поездах в пределах Риги смогут перемещаться бесплатно, а для всех рижан и гостей города проезд станет более удобным, так как не придется покупать отдельный билет.

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LETA

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LETA
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