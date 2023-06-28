Начат сбор подписей за народное голосование по вопросу об импичменте президента
Foto: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за право Сейма вынести решение об отстранении президента от должности на всенародное голосование.

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В качестве представителя инициативы указан Карлис Белевич. Он задается вопросом, правильно ли предоставлять право смещать президента только Сейму или дать право голоса и народу.

"Президент — это высшее должностное лицо Латвии, которое должно представлять весь народ или хотя бы его большинство, а не узкую группу людей. Мы, народ, не имеем никакого влияния на президента — мы не можем его ни избрать, ни уволить. Это делают наши депутаты. Как получается, что мы отдаем голоса за конкретную партию с конкретными установками и ценностями, а на президентских выборах эти депутаты голосуют уже за что-то совершенно противоположное?" — спрашивает автор идеи.

Поэтому, чтобы народ сохранял контроль над мандатом, данным депутатам Сейма, следует изменить Конституцию с тем, чтобы народ также имел право смещать президента.

Импичмент президента регулируется статьей 51 Конституции, которая предусматривает, что не менее половины членов Сейма должны внести предложение, а две трети Сейма должны проголосовать за отставку президента.

Белевич считает, что в результате изменений в Конституции укрепится осознание нацией того, что суверенная власть в государстве действительно принадлежит народу и народ влияет на развитие государства.

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