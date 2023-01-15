Начат сбор подписей за оплату больничных с полной зарплаты

Портал общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за оплату больничных листов из расчета полной зарплаты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В качестве представителя инициативы указана Ильга Треймане. По ее мнению, социальное страхование, предоставляемое людям, не дает достаточно гарантий. А именно, первые девять дней больничного оплачивает работодатель, причем за первый день выплаты составляют 0% от зарплаты, за следующие два дня — 75%, а за остальные дни — только 80% от брутто-зарплаты.

"Получается, что болезнь "наказывает" меня дважды — один раз снижением зарплаты, а второй раз — стоимостью лекарств. Поскольку я плачу социальный налог, как и мой работодатель, я считаю, что больничные листы должны быть полностью оплачиваться из социального бюджета и в размере 100% от нетто-зарплаты заболевшего. Если есть страховка, то она есть", — говорит Треймане.

Она призывает пересмотреть порядок оплаты больничного и внести необходимые изменения, чтобы во время болезни, особенно в первые девять дней листа А. Чтобы заболевшем, человеку выплачивалась из социального бюджета компенсация в размере 100% от нетто-зарплаты. По словам Треймане, работники и работодатели уже заплатили за это в соцбюджете.

"Хотя это и не совсем справедливо, неоплаченный первый больничный день вполне объясним, что, вероятно, частично защищает работодателей от недобросовестных пользователей этой системы", — говорит автор идеи.

Треймане убеждена, что, если будут приняты предложения по изменению оплаты больничных листов, люди не будут бояться вовремя обращаться к врачу, а значит, болезни станут менее распространенными и дорогими. В случае болезни снижение зарплаты будет только за первый день болезни. Выиграли бы работодатели, потому что они могли бы фактически нанять кого-то на время болезни или делегировать обязанности работнику без дополнительных расходов. Сейчас в случае болезни работника работодатель платит и тому, кто болен, и тому, кто заменяет больного. Это тоже несправедливо в действующей системе, ведь большую часть взносов социального страхования платит работодатель, подчеркивает автор инициативы.