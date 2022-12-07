Начат сбор подписей за отключение электричества посольству России
Foto: LETA

На портале общественных инициатив manabalss.lv начат сбор подписей за отключение электричества посольству России. За 16 часов свой голос за эту идею отдали около 20 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как уже ранее сообщалось, инициатор сбора подписей — бизнес-консультант и лектор Юрис Улманис. Он пояснил агентству LЕТА, что 25 ноября он высказал такую идею в Twitter, отклик на инициативу был очень большим.

Улманис подчеркнул, что своими глазами видит ущерб, который Россия причиняет инфраструктуре страны, обстреливая ракетами объекты энергоснабжения.

Автор инициативы пишет, что в своей преступной агрессии против Украины Россия уже давно практикует разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической. Из-за этого зимой миллионы украинцев остались без света, тепла, воды, канализации и электричества. Улманис уверен, что это явное военное преступление со стороны России, и западному обществу трудно представить повседневные тяготы украинцев.

Инициатива направлена на то, чтобы не допустить, чтобы Россия, грубо нарушающая международное право, цинично прикрывалась международными законами, такими как Венская конвенция о дипломатических сношениях, в целях сохранения собственных удобств, в то время как государство-агрессор вынуждает миллионы украинцев жить в холоде и темноте.

Автор идеи призывает парламент Латвии и другие органы государственной власти принять меры по отключению электричества, воды, тепла и других удобств и услуг посольству России в Риге.

Ранее чешская общественная инициатива "Dárek pro Putina"("Подарок Путину") опубликовала петицию с предложением отключить электричество, газ и воду в зданиях, принадлежащих российскому посольству.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (36) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР