Начат сбор подписей за отмену ограничений для переболевших Covid-19 и привитых

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей о снятии ограничений для людей, переболевших Covid-19 и получивших вакцину.

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Автор инициативы — Ивар Нельке. Он считает, что действующие ограничения затрагивают необоснованно большое количество людей.

По мнению Нельке, это согласуется с идей Еврокомиссии о цифровом "зеленом сертификате". Тем самым переболевшие Covid-19 и вакцинированные от вируса смогут хотя бы частично вернуться к нормальной жизни быстрее остальных, в результате уменьшится социальное напряжение и улучшится состояние общества.