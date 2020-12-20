Начат сбор подписей за отмену самоизоляции для моряков
Foto: DELFI

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей об отмене требования о самоизоляции моряков.

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Представителем инициативы является Николай Робин. Он заявил, что отмена самоизоляции моряков поможет продлить фактический отпуск и позволит латвийским морякам, которые приехали домой, свободно передвигаться.

В аннотации к инициативе говорится, что такое исключение в регулировании самоизоляции уже существует в Литве. По мнению Робина, такое исключение необходимо также латвийским морякам и их семьям.

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