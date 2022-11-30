Начат сбор подписей за повышение порога дохода для малообеспеченных
Foto: Pixabay

Латвийское общество защиты интересов безработных и ищущих работу на портале общественных инициатив manabalss.lv начало сбор подписей за повышение порога дохода для малообеспеченных, сообщила представитель организации Вера Семенова.

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Цель инициативы — поднять порог дохода для присвоения статуса малообеспеченного до 500 евро для первого и 400 евро для остальных членов домохозяйства.

Представитель организации напомнила, что по закону каждое самоуправление вправе установить порог дохода для малообеспеченного домохозяйства не выше 436 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 305 евро для других лиц.

Однако, учитывая нынешнюю дороговизну жизни и рост цен как на энергоресурсы, так и на продукты питания, необходимо повысить порог дохода, ниже которого человек или семья признавались бы малообеспеченными.

Организация предлагает поднять порог дохода для присвоения статуса малообеспеченного до 500 евро для первого лица и 400 евро для остальных членов домохозяйства, говорит Семенова.

По мнению ассоциации, в таком случае социально незащищенным слоям населения будет легче выживать в период кризиса, а также снизится риск бедности для части общества.

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