Начат сбор подписей за прекращение деятельности Русского союза Латвии
Foto: LETA

На портале manabalss.lv начат сбор подписей за прекращение деятельности политической силы — Русского союза Латвии (РСЛ). Соответствующая инициатива "За единое общество без РСЛ" была размещена на портале в среду, 11 мая.

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Автор инициативы Гатис Аузиньш указал, что хочет побудить латвийских законодателей создать прецедент и систему пресечения явно антигосударственной политической и иной деятельности в Латвии.

"Это должно начаться с прекращения деятельности РСЛ как политической партии", — считает автор инициативы.

Аузиньш отмечает, что подписи, собранные в рамках этой инициативы, станут основой и опорой принятия необходимых мер по ликвидации РСЛ для действительно лояльных Латвии политиков, патриотов нашей страны.

"Одновременно назову вещи своими именами: РСЛ не часть демократии, а оружие врагов демократии, и реализация этой инициативы станет примером дальнейших действий по защите латвийских и западных ценностей и борьбы с их врагами", — говорит Аузиньш.

Инициатор указывает, что с запретом политической деятельности РСЛ в Латвии, в стране существенно снизится способность врагов латвийской государственности расколоть наше общество, а также пойдет на убыль культ 9 мая и влиятие путинского режима.

В среду, 11 мая, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала поправки к Закону о политических партиях, которые дают основании прекратить деятельность политической силы, если она прославляет военные преступления.

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