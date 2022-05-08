Начат сбор подписей за разрешение играть в карты в школе

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разрешение играть в карты в помещениях и на территории Рижской 2-й гимназии. Автором инициативы выступил Матисс Жилко, который намерен направить подписи руководству гимназии.

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Жилко хочет добиться, чтобы ученики смогли играть на территории гимназии в карточные игры. Для этого необходимо внести изменения в правила внутреннего распорядка для учащихся и отменить запрет на игру в карты в школе.

Автор инициативы считает, что разрешение в школе играть в карты даст друзьями и одноклассниками больше возможностей для участия в совместных мероприятий, а также облегчит общение друг с другом и поможет отвлечься от непрерывного обучения.

Он также отметил, что в 2021 году карточная игра zolīte была включена в культурное наследие Латвии. "Таким образом, запрет карточной игры отдаляет молодое поколение от приобщения к народному культурному наследию", — написал инициатор сбора подписей в своем призыве.