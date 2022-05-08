Начат сбор подписей за разрешение играть в карты в школе
Foto: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разрешение играть в карты в помещениях и на территории Рижской 2-й гимназии. Автором инициативы выступил Матисс Жилко, который намерен направить подписи руководству гимназии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Жилко хочет добиться, чтобы ученики смогли играть на территории гимназии в карточные игры. Для этого необходимо внести изменения в правила внутреннего распорядка для учащихся и отменить запрет на игру в карты в школе.

Автор инициативы считает, что разрешение в школе играть в карты даст друзьями и одноклассниками больше возможностей для участия в совместных мероприятий, а также облегчит общение друг с другом и поможет отвлечься от непрерывного обучения.

Он также отметил, что в 2021 году карточная игра zolīte была включена в культурное наследие Латвии. "Таким образом, запрет карточной игры отдаляет молодое поколение от приобщения к народному культурному наследию", — написал инициатор сбора подписей в своем призыве.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?