Начат сбор подписей за сохранение памятников латышской и мировой литературы в Риге
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Портал общественных инициатив Manabalss.lv начал сбор подписей за сохранение в Риге памятников латышским и мировым писателям, сообщает агентство LETA.

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Автором инициативы указан Василий Тюрин. Подписи планируется подать в Рижскую думу.

"Какой бы разнообразной и даже противоречивой литература ни была, это наша культура и память. Недопустимо, чтобы политики повышали свою популярность, борясь с памятниками, вместо того, чтобы развивать страну и город. Насколько глубоки знания этих людей, с легкой руки которых изучают биографию писателей и оценивают их произведения? Что это за оскорбления, падающие на головы авторов, давно умерших, но вечно живущих в нашей литературе?" — риторически спрашивает автор идеи.

Тюрин поясняет, что инициатива не требует ничего менять, а направлена ​​на защиту и сохранение — "чтобы Рижская дума перестала бороться с памятниками всемирно известных писателей".

По мнению автора инициативы, решение Совета памятников Рижской думы о демонтаже памятников Андрею Упитису и Анне Саксе является опасным прецедентом, который не должен повторяться. Это касается и решения о демонтаже памятника Александру Пушкину, хотя о юридической правильности его установки можно дискутировать.

Василий Тюрин считает, что не следует выполнять нынешнее решение властей Риги о демонтаже памятников литераторам, их нужно оставить в покое.

В начале марта члены Совета по памятникам проголосовали за снос памятника советскому академику Мстиславу Келдышу, писателю Андрейсу Упитису и писательнице Анне Саксе.

Также на совете было решено перенести памятник Александру Пушкину из парка Кронвалда ближе к памятнику Анне Керн, который стоит возле концертного зала "Аве Сол".

В ночь на 3 апреля неизвестные вандалы раскрасили памятник Александру Пушкину в парке Кронвалда в цвета латвийского и украинского флагов. По факту инцидента в Госполиции начата ведомственная проверка.

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