Начат сбор подписей за то, чтобы министры вакцинировались вне очереди
Foto: F64

На платформе общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за разрешение министрам и другим государственным должностным лицам обойти очередь на вакцинацию от Сovid-19.

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Автор инициативы Мартиньш Ванагс считает, что таким образом министры подадут обществу пример и убедят его, что вакцина безопасна. В итоге вакцинация пойдет быстрее.

Было бы идеально, считает Ванагс, чтобы они вакцинировались в прямом эфире и отвечали в это время на вопросы зрителей, а эфир должен ретранслироваться во всех СМИ, в том числе частных.

Кроме 13 министров и премьера, предлагается без очереди вакцинировать президента, председателя Сейма и, по возможности, еще и 32 советников министров. Это всего 47 человек, значит, понадобятся 94 дозы.

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Source

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Source

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Коронавирус Вакцинация
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