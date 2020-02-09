Начат сбор подписей за то, чтобы в школах можно было рассчитываться банковскими картами

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность для учителей и учеников в учебных заведениях рассчитываться банковскими картами, а не только наличными.

Автор инициативы - Рудольф Тераудс.

Перейти к такой системе можно, если в будущие закупки включить требование для поставщиков общественного питания в школах обеспечить возможность рассчитываться картами.

В результате очереди на переменах станут меньше, и больше школьников получат возможность купить то, что им нужно.