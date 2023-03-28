Начат сбор подписей за возможность получения гражданства Латвии при сохранении гражданства Украины

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность получения гражданства Латвии с одновременным сохранением гражданства Украины.

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В качестве представителя инициативы заявлен Рихард Фрейденфелдс. Он отмечает, что несколько миллионов украинцев были вынуждены покинуть свою страну из-за российского вторжения, из них несколько десятков тысяч нашли безопасный дом в Латвии.

Боевые действия продолжаются уже больше года, и Латвия и ее народ выражают искреннюю поддержку украинскому народу.

"Мы провели это время вместе в переживаниях, а также научились слушать других людей и вникать в вопросы, которые иногда нам представляются не настолько важными, но они чрезвычайно актуальны для других", — говорит Фрейденфелдс.

В инициативе отмечено, что теперь украинцы хотят называть Латвию своим полноценным домом. Поэтому идет сбор подписей за возможность более тесной интеграции украинцев в латвийское общество, чтобы "через несколько лет у них была возможность получить латвийское гражданство путем натурализации, сохранив при этом украинское гражданство".

В настоящее время статья 12 закона о гражданстве предусматривает, что если латвийское гражданство получает гражданин или гражданка государства-члена Европейского союза, государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли, государства-члена Организации Североатлантического договора, гражданин Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или гражданин страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства, то он или она имеет право сохранить гражданство соответствующей страны.

Для того, чтобы это список граждан был расширен путем включения в него граждан Украины, необходимо внести изменения в закон о гражданстве, которые позволят гражданам Украины при желании сохранить гражданство Украины после натурализации в Латвии.

Автор идеи подчеркивает: предоставив возможность проживающим в Латвии гражданам Украины сохранить украинское гражданство после натурализации, латвийское общество получит пополнение — лояльных стране и имеющих похожие ценности граждан, которые сдадут экзамен по натурализации, будут знать историю и законы Латвии, а также культуру и язык.

Этот как минимум пятилетний путь к натурализации будет мотивировать украинцев все более тесно интегрироваться в латвийское общество, открывать предприятия, создавать рабочие места, развивать экономические отношения, обогащать культуру и улучшать демографическую ситуацию в стране, потому что это будет логичное продолжение — получить возможность быть в составе Латвии, не теряя при этом связи с родиной, убежден Фрейденфелдс.