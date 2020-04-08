Начат сбор подписей за “выпрямление” маршрута 4 троллейбуса

На портале Manabalss.lv начат сбор подписей за изменение маршрута 4 троллейбуса в Риге, сообщает LETA. Активисты хотят, чтобы он в точности повторял маршрут бывшего 40 автобуса.

Инициативу подала Илона Бейербаха, представитель инициативной группы “40 автобус”. Группа хочет добиться того, что 4 троллейбус не будет делать крюк по улицам Грауду и Саулкалнес, заезжая на Мукусалский круг. “Практически это значит приравнивание маршрута 4 троллейбуса бывшему 40 автобусу, ликвидированному в декабре 2019 года”, - указала Бейербаха.

Цель инициативы - добиться того, чтобы хотя бы один маршрут общественного транспорта напрямую связывал Зиепниеккалнс и остальные части города. По словам Бейербахи, выпрямив маршрут 4 троллейбуса, жители сэкономят время. На данный момент время в пути на 4 троллейбусе может быть до получаса дольше, чем это было во времена 40 автобуса.

Бейербаха ранее выступала за сохранение 40 автобуса. Она и более чем 150 жителей обращались в самоуправление с просьбой не избавляться от этого маршрута.