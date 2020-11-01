Начат сбор подписей за запрет интернет-казино в Латвии
Foto: Shutterstock

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет интернет-казино в Латвии.

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В качестве представителя инициативы указан Дидзис Пилскугс. Он призывает к запрету в Латвии азартных игр в интернете, подчеркивая, что многие люди в надежде заработать дополнительные средства теряют свои доходы, что приводит к финансовым проблемам, распаду семей, деградации общества.

Поэтому он предлагает законодательно запретить этот вид азартных игр. Пилскугс напоминает, что во время "Covid-19" уже действовал запрет на азартные игры в том числе в интернете. "Очевидно, это возможно", - заключил автор инициативы.

Он убежден, что общество в результате запрета интернет-казино получит защиту людей, склонных к зависимости от азартных игр, более разумное расходование личных финансов и более крепкие семьи.

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LETA

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LETA
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