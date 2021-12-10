Начат сбор подписей за запрет на продажу алкоголя после 20 часов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет продажи алкоголя в магазинах после 20 часов.

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В качестве представителя инициативы указан Оскарс Яншевскис, который хочет уменьшить доступность алкоголя, чтобы сократить его "безответственное потребление". По мнению Яншевскиса, это "безответственное потребление" происходит, когда уже пьяные люди идут в ближайший магазин за дополнительными спиртными напитками, которые сейчас можно купить поздно вечером.

По словам автора инициативы, следовало бы установить ограничения в магазинах и других торговых местах на торговлю алкоголем после 20 часов. Под запрет не попадают бары, кафе, рестораны и ночные клубы.

Яншевскис считает, что, сократив доступность алкоголя, будет меньше возможностей приобрести спиртное уже в состоянии опьянения. В результате сократилось бы пьянство с негативными последствиями как для любителей спиртного, так и для окружающих.

Сейчас алкоголь можно купить до 22 часов.