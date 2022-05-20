Начат сбор подписей за запрет на работу в госучреждениях для сторонников политики Кремля
Foto: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях прокремлевски настроенным людям.

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Авторами инициативы являются организаторы шествия "За освобождение от советского наследия".

Организаторы пятничного мероприятия выдвинули несколько требований президенту Латвии, Сейму и правительству.

Они требуют срочно идентифицировать и демонтировать все памятники, построенные в советское время, то есть, монументы и памятные знаки российской оккупационной власти, отмечают организаторы шествия. Также они просят сменить связанные с советскими функционерами названия улиц, площадей и скверов на всей территории Латвии.

Кроме того, организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении из Латвии нелояльных государству лиц и лишении их гражданства. Также предлагается разработать закон, запрещающий выдвижение кандидатур на государственных, муниципальных выборах и выборах в Европапламент людям, которые поддерживают российскую военную агрессию в Украине. Предлагается запретить им занимать должности чиновников, а также государственных и муниципальных служащих.

Шествие состоится в пятницу, 20 мая, в 18 часов. Мероприятие начнется на площади Бривибас, далее участники шествия пройдут по улице Калькю, Каменному мосту, бульвару Узварас и улице Слокас. Конечная точка шествия — парк Победы.

В шествии могут принять участие 5000 человек.

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