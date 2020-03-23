Начать выплату пособий за простой планируется уже на этой неделе

Начать выплату пособий работникам предприятий, которые оказались в простое из-за Covid-19, планируется уже на этой неделе, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Завтра правительство заслушает информацию о том, как разрабатывается программа мер поддержки предприятий.

"На этой неделе запланированы первые выплаты по этой программе", — сказал премьер-министр. Также Кариньш сообщил, что завтра, возможно, будут рассматриваться предложения о расширении перечня затронутых кризисом отраслей.

Министр благосостояния Рамона Петравича отметила, что ряды безработных с каждым днем увеличиваются. Чтобы сохранить рабочие места, необходимо, чтобы предприятия по возможности быстрее смогли получить пособия для работников.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство активно работает над вопросами, которые касаются поддержки экономики и предпринимательства в условиях пандемии Covid-19.

Министр финансов Янис Рейрс ранее заявил, что пособия по простою за весь период кризиса, вызванного эпидемией Covid-19, могут получить до 150 000 работников.

В четверг Кабинет министров поддержал законопроект о мерах поддержки предприятий во время кризиса, который предусматривает компенсацию работникам простаивающих предприятий до 75% зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

По словам министра, в настоящее время сложно сказать, сколько людей получат пособия, но вначале это могут быть несколько десятков тысяч работников, а после того как круг отраслей, работники которых могут претендовать на пособия, будет расширен, в целом в период кризиса они могут быть выплачены 100-150 тыс. человек.

В первую очередь пособия получат работники отраслей, на которых сильнее всего сказалось решение о чрезвычайном положении в стране — это туризм, общепит, международные перевозки, культура и индустрия развлечений.

Рейрс сообщил, что список отраслей будет регулярно пополняться.