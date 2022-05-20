Начат вывоз груза аммиака из Вентспилсского порта

Минувшей ночью начат вывоз сжиженного аммиака на корабле из терминала Вентспилсского порта, сообщает Государственная служба окружающей среды.

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Корабль зашел в порт в четверг. SIA Ventamonjaks, которому принадлежит аммиак, пояснила, что погрузка будет завершена в ближайшее время и в течение этой неделе корабль покинет порт.

Государственная служба окружающей среды проинформировала, что для полного вывоза сжиженного аммиака потребуются два танкера. Предусматривается, что вывоз груза будет продолжаться в конце этой недели. Как только один из кораблей оставит порт, второй танкер будет готов начать вывоз оставшегося груза.

Ситуация находится под контролем, нет рисков безопасности, которые связаны с хранением сжиженного аммиака, заявила Государственная служба окружающей среды. После вывоза груза Государственная служба окружающей среды незамедлительно даст задание приостановить деятельность терминала и начать процесс консервации терминала, который потребует несколько месяцев.

Как уже сообщалось, Государственная служба окружающей среды, согласовав с SIA Ventamonjaks продлила срок вывоза сжиженного аммиака из терминала Вентспилсского порта до 20 мая. Государственная служба окружающей среды осуществляет строгий надзор и в зависимости от того, как будет дальше развиваться ситуация, примет решение о необходимости применять к SIA Ventamonjaks механизма принуждения к исполнению, предусмотренного нормативными актами.

Ситуация с необходимостью вывозить из Вентспилсского порта сжиженный аммиак возникла вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Из-за наложенных на Россию санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тонн опасного вещества — жидкого аммиака — не могло расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services. Это предприятие оказывало Ventamonjaks различные услуги, в том числе, обеспечивает хранение аммиака. SIA Ventamonjaks не может производить платежи, так как крупнейшим бенефициаром компании является российский миллиардер Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями.