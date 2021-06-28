Начата вакцинация на дому пенсионеров старше 80 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чтобы мотивировать пенсионеров прививаться, запущена вакцинация на дому для людей старше 80 лет, рассказал Латвийскому радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Раньше вакцинацию на дому проводили только для тех пенсионеров, у которых были проблемы с тем, чтобы добраться до пунктов вакцинации, а теперь ее будут проводить для всех пенсионеров старше 80 лет", — рассказал он.

Записаться можно через семейного врача, по телефону 8989 или через портал manavakcina.lv.

В ближайшие два месяца планируется интенсивно работать с пенсионерами и объяснять им важность вакцинации. Будет проведен индивидуальный обзвон: в мае уже обзвонили елгавских пенсионеров, а в июне обзвонят даугавпилсских.

Планируется также интенсивная выездная вакцинация как можно ближе к местам проживания, особенно в отдаленных волостях.

"Мы планируем целенаправленный и детализированный подход в коммуникации — от активного сотрудничества с региональными газетами, радиостанциями и телеканалами до вовлечения местных сообществ и местных лидеров", — рассказала представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Между тем глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила агентству LETA, что в настоящее время вакцинированы те пожилые люди, которые хотели сделать прививку от "Covid-19", и остались только те, что занимает выжидательную позицию. С ними нужно работать как индивидуально, так и публично.

Она не исключает возможности того, что летом будет сложнее прививать людей, и, если темпы вакцинации действительно снизятся, то 70% пожилых людей могут не пройти вакцинацию к осени.

"Люди думают, что теперь, когда заболеваемость снизилась, опасность уменьшилась, а это значит, что можно подождать до осени, чтобы потом вакцина действовала дольше", — сказала Вейде. Некоторые не планируют прививаться потому, что не намерены пользоваться преимуществами привитых, например, возможностью без помех путешествовать.

По словам врача, здесь не менее важен и языковой вопрос, потому что русскоязычным до сих пор не хватает публичной информации и мотивации.

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