Начата вакцинация на дому пенсионеров старше 80 лет

Чтобы мотивировать пенсионеров прививаться, запущена вакцинация на дому для людей старше 80 лет, рассказал Латвийскому радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
"Раньше вакцинацию на дому проводили только для тех пенсионеров, у которых были проблемы с тем, чтобы добраться до пунктов вакцинации, а теперь ее будут проводить для всех пенсионеров старше 80 лет", — рассказал он.
Записаться можно через семейного врача, по телефону 8989 или через портал manavakcina.lv.
В ближайшие два месяца планируется интенсивно работать с пенсионерами и объяснять им важность вакцинации. Будет проведен индивидуальный обзвон: в мае уже обзвонили елгавских пенсионеров, а в июне обзвонят даугавпилсских.
Планируется также интенсивная выездная вакцинация как можно ближе к местам проживания, особенно в отдаленных волостях.
"Мы планируем целенаправленный и детализированный подход в коммуникации — от активного сотрудничества с региональными газетами, радиостанциями и телеканалами до вовлечения местных сообществ и местных лидеров", — рассказала представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.
Между тем глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила агентству LETA, что в настоящее время вакцинированы те пожилые люди, которые хотели сделать прививку от "Covid-19", и остались только те, что занимает выжидательную позицию. С ними нужно работать как индивидуально, так и публично.
Она не исключает возможности того, что летом будет сложнее прививать людей, и, если темпы вакцинации действительно снизятся, то 70% пожилых людей могут не пройти вакцинацию к осени.
"Люди думают, что теперь, когда заболеваемость снизилась, опасность уменьшилась, а это значит, что можно подождать до осени, чтобы потом вакцина действовала дольше", — сказала Вейде. Некоторые не планируют прививаться потому, что не намерены пользоваться преимуществами привитых, например, возможностью без помех путешествовать.
По словам врача, здесь не менее важен и языковой вопрос, потому что русскоязычным до сих пор не хватает публичной информации и мотивации.