Начато расширение водопроводной и канализационной сети в Иманте
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Rīgas ūdens начал запланированные работы по расширению водопроводной и канализационной сети в Иманте, сообщает LETA.

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Сейчас работы идут на улицах Скару и Вергалес. Их производит компания Norma OC, длится они будут 15 месяцев и обойдутся в 8,4 миллиона евро.

В марте соответствующие работы начнутся в Бебербеки, в начале улицы Бебербеку параллельно улицам Кротес и Карля Ульманя Гатве. Там работы будет вести компания Vide Monum, они тоже будут длиться 15 месяцев и обойдутся в 7,5 миллиона евро.

Общие расходы составят 26 миллионов евро, 9,9 из них выделит Европейский фонд когезии, остальное финансирует Rīgas ūdens.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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