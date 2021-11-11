Начато уголовное дело за порчу "Айсберга коррупции"
Foto: DELFI

Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи с повреждение объекта "Айсберг коррупции". Его в начале ноября разместили в Даугаве в рамках социальной кампании Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

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Уголовное дело начато по факту причинения вреда чужому имуществу. По закону нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет, принудительная работа или денежный штраф.

Уже сообщалось, что KNAB установил в Даугаве арт-объект "Айсберг коррупции", чтобы привлечь внимание общественности к коррупции. Вскоре айсберг пожелтел и его демонтировали, чтобы ответственное предприятие Sparta media вернуло его в форму.

7 ноября вандалы разрисовали айсберг и перерезали тросы, которым он был прикреплен к берегу. Объект решили не возвращать в реку, а Sparta media обратилось с заявлением в Государственную полицию.

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