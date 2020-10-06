Начато уголовное преследование депутата Сейма Алдиса Адамовича
Foto: LETA

По запросу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Генеральная прокуратура начнет дело против одного из депутатов 13-го Сейма Латвии. Эту информацию агентству LETA подтвердили в Генпрокуратуре.

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Какой именно это депутат, не сообщается, однако, по информации LETA, это Алдис Адамович из "Нового Единства". Он подтвердил журналистам, что проходит подозреваемым в одном из уголовных процессов, однако подчеркнул, что до завтрашнего дня не имеет права раскрывать более подробную информацию.

В среду, 7 октября, запланировано заседание Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, где будет обсуждаться решение Генпрокуратуры. Адамович собирается на нем присутствовать. Если комиссия передаст на рассмотрение парламента вопрос о выдаче депутата для уголовного преследования, он будет голосовать за выдачу.

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