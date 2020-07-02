Начаты работы по прокладке велодорожки из Иманты в Бабите: она обойдется в 574 000 евро

Госкомпания Latvijas Valsts ceļi сообщила о начале работ по прокладке дорожки для велосипедистов и пешеходов от Иманты до Бабите. Согласно базе данных Lursoft, за дорожку, которая будет идти рядом с автодорогой V20, государство заплатит 574,42 тысяч евро. Протяженность дорожки составит 2,3 километра.

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Дорожка начнется практически от перекрестка улицы Слокас с проспектом Курземес. Минсообщения обещало построить ее, реагируя на просьбу жителей Бабите соединить дорожкой поселок с микрорайоном Иманта.

Планируется, что дорожка будет проложена за 100 дней с момента заключения договора с подрядчиком.