Начинает работу центр массовой вакцинации в Цесисе

Сегодня в Цесисе начинает работу центр массовой вакцинации от Covid-19, сообщило Министерство здравоохранения.

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Центр расположен в бывшем магазине Super Netto. Вакцинация здесь будет проводиться сегодня и в понедельник, центр будет работать с 10.00 до 18.00.

Сегодня с 10.00 до 18.00 будут работать и три центра вакцинации в Риге — в выставочном холле на Кипсале, в конференц-центре Atta и гастрономическом павильоне Центрального рынка. Также сегодня будут работать прививочные центры в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, Лиепайском олимпийском центре и Юрмальской спортивной школе.

В целом в пасхальные праздники в центрах массовой вакцинации доступны 9883 дозы вакцин. Больше всего людей планируется привить в Риге — для них предусмотрено 5400 доз.

Минздрав сообщает, что на этой неделе Латвия получила 68 400 вакцин, из них 12 600 предусмотрены для вакцинирования второй дозой, а остальные планируется использовать для вакцинации людей в центрах массовой вакцинации.