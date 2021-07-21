Начинается демонтаж Брасского путепровода

На этой неделе начались подготовительные работы по демонтажу Брасского путепровода, сообщает представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика. Демонтаж первой половины моста начнется на следующей неделе и займет примерно три месяца.
На время работ организация движения автомобилей останется прежней. Трамваи будут ходить по сохраненной части моста, максимальная скорость движения трамваев составит 20 км/ч. Демонтаж частей, находящихся прямо над железнодорожными путями, будет проходить в перерыве между поездами.
На время работ будет запрещено движение пешеходов по временным тоннелям под мостом, как и по самому путепроводу. Департамент предупреждает, что во время демонтажа будет повышенный уровень шума и призывает жителей близлежащих домов отнестись к этому с пониманием.
Как уже сообщалось, во время ремонта Брасского путепровода в 2019 году оказалось, что состояние моста настолько плохое, что его необходимо снести и построить заново.