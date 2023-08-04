Начинается инициированный "Согласием" сбор подписей за введение всенародных выборов президента
Foto: LETA

Сегодня начинается инициированный "Согласием" сбор подписей за введение всенародных выборов президента, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

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В четверг ЦИК зарегистрировала для сбора подписей уточненный "Согласием" проект поправок к Конституции о всенародных выборах президента Латвии.

"Согласие" подало законопроект в начале июня, чтобы вынести эту идею на референдум, но ЦИК выявила в нем недостатки и дала партии срок до августа для их устранения.

"Согласие" считает, что должность президента не должна быть предметом политического торга, и у граждан страны должно быть право выбирать на этот пост наиболее подходящего и авторитетного человека, который сумеет эффективно руководить страной. По мнению партии, всенародные выборы президента вернут интерес общества к политике и веру в то, что народ управляет своей страной.

Сбор подписей будет проводиться в течение года — до 3 августа следующего года. Для инициирования референдума необходимо собрать подписи около 150 000 граждан Латвии.

Идея всенародно избранного президента обсуждалась в Латвии неоднократно, в том числе предпринималось несколько попыток добиться соответствующих изменений в Сейме. Однако идея не получила политической поддержки, так как ее противники утверждают, что всенародно избранному президенту придется дать больше функций, что может создать риск концентрации власти.

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