Начинается "период тишины" перед выборами в Рижскую думу
Foto: F64

Сегодня начинается "период тишины" перед выборами в Рижскую думу, которые состоятся 29 августа, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

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Закон запрещает размещение платных предвыборных агитационных материалов за день до выборов, а также в сам день выборов.

Исключение составляет размещение объявлений о встречах партии или кандидата в депутаты с избирателями.

В KNAB пояснили, что сегодня и завтра неоплачиваемая агитация в социальных сетях не запрещена, но бюро будет проверять всю информацию об агитации во время "периода тишины", чтобы выяснить была ли она оплачена.

Период предвыборной агитации начался 7 июля.

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LETA

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LETA

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Выборы в Рижскую думу 2020 KNAB
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