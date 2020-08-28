Сегодня начинается "период тишины" перед выборами в Рижскую думу, которые состоятся 29 августа, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Закон запрещает размещение платных предвыборных агитационных материалов за день до выборов, а также в сам день выборов.

Исключение составляет размещение объявлений о встречах партии или кандидата в депутаты с избирателями.

В KNAB пояснили, что сегодня и завтра неоплачиваемая агитация в социальных сетях не запрещена, но бюро будет проверять всю информацию об агитации во время "периода тишины", чтобы выяснить была ли она оплачена.

Период предвыборной агитации начался 7 июля.