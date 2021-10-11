Начинается ремонт водопровода на улице Гертрудес. Того самого, из-за которого в яму падали машины

На этой неделе начинаются работы по строительству водопроводной сети на улице Гертрудес - на участке от улицы Бривибас до улицы Кр. Барона, сообщил представитель предприятия Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

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В рамках проекта планируется перестроить один из имеющихся на этом участке водопроводов, а второй демонтировать. Вместо отслужившей свое старой трубы будет установлена новая, длиной 410 метров. Работы будет проводить SIA "Ostas celtnieks", общая сумма издержек составляет 385 000 евро.

По словам Муцениекса, перебоев с подачей водой во время ремонтных работ не будет, однако на данном участке дороги будет закрыто движение для транспорта. Работы планируется закончить до конца года. После того как водопровод будет сдан в эксплуатацию и к нему поэтапно будут подключены имеющиеся клиенты, планируется демонтировать также временные подводки.

На данный момент в стадии разработки находятся еще два строительных проекта ремонта водопровода на ул. Гертрудес - на участке 185 метров от ул. Сколас до ул. Бривибас и на участке примерно 200 метров от ул. Александра Чака до ул. Кр. Барона. Работы на этих участках запланированы на следующий год.

Как сообщалось, прошлым летом на улице Гертрудес в яму провалился автомобиль BMW. Провал проезжей части, вымощенной брусчаткой, образовался во время гидравлической проверки, которая проводится сегодня на правом берегу Даугавы. "Во время проверки тепловые сети тестируют под высоким давлением и в этот раз произошел разрыв, в результате чего дорогу размыло. Конкретные сети были построены в 1963 году и свое отслужили", - пояснила представитель Rīgas siltums Линда Ренце.