Начинается сбор подписей за всенародное избрание президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение зарегистрировать инициативу партии "Согласие" о всенародно избираемом президенте. С завтрашнего дня, 4 августа, будет инициирован сбор подписей под этим законопроектом, сообщает LETA.

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Ранее в начале июня "Согласие" внесло в ЦИК законопроект, чтобы начать сбор подписей жителей под инициативой о всенародно избираемом президенте Латвии. В июле ЦИК обнаружил пробелы в подготовленном законопроекте и к августу дал партии время на исправление недочетов.

Теперь это сделано, и инициатива зарегистрирована, чтобы можно было начать сбор подписей для инициирования референдума", — отмечает ЦИК.

В своей заявке партия указала, что пост президента страны "не должен быть предметом политического торга" и что граждане "должны иметь право постоянно выбирать наиболее подходящего и авторитетного человека, который сможет эффективно управлять страной".

Партия считает, что всенародно избранный президент страны "восстановит интерес общественности к политике и веру в то, что жители имеют решающий голос в своей стране".

ЦИК отмечает, что у избирателей будет возможность подписать предложение о внесении поправок в Конституцию в течение следующих 12 месяцев — с 4 августа 2023 года до 3августа 2024 года.

Для проведения референдума необходимо собрать подписи около 150 000 граждан Латвии.