Начинается сбор подписей за запрет для граждан России и Беларуси покупать недвижимость в Латвии

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начнется сбор подписей за запрет для граждан России и Белоруссии покупать недвижимость в Латвии

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Автор инициативы — некто Райтис Кубулиньш. В инициативе содержится призыв изменить законы, лишив граждан России и Беларуси возможности приобретать в собственность землю и здания в Латвии.

По мнению Кубулиньша, необходим также контроль, позволяющий исключить возможность приобретения недвижимости через фиктивных лиц и зарегистрированных в Латвии юридических лиц.

Автор идеи считает, что лишение такой возможности граждан России и Белоруссии станет по крайней мере небольшим давлением на граждан соседних стран, чтобы они добивались смены диктаторских режимов. В свою очередь Латвия таким образом ясно выразит свою позицию о происходящем в соседних странах.