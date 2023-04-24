Начинается трехдневная забастовка учителей: более 8000 человек выйдут на шествие протеста

Более 8000 работников образования и здравоохранения примут сегодня участие в организованном Латвийским профсоюзом работников образования и науки (ЛПРОН) шествии протеста, требуя у властей "уважительного и ответственного отношения".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Шествие пройдет с 11:00 до 15:00 по улицам Бруниниеку, Тербатас, Элизабетес, Бривибас, Вальню, Торню, Екаба до Домской площади.

Как сообщает ЛПРОН, в шествии примут участие 7500 работников образования и сотрудников вузов и научных учреждений, так как забастовочные требования распространяются и на них. Свое участие в шествии подтвердили представители Латвийской академии наук, Даугавпилсского университета, Лиепайского университета, Латвийского университета, Университета биологических наук и технологий, Латвийской академии культуры, Латвийской музыкальной академии и др.

В шествии будут участвовать также студенты вузов и около 1 тысячи медиков в знак солидарности с педагогами.

ЛПРОН пригласил спикера Сейма Эдварда Смилтенса, премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра образования и науки Анду Чакшу, министра финансов Арвила Ашераденса и председателя комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агиту Зариню-Стуре прийти на Домскую площадь, чтобы выслушать представителей профсоюза.

Также сегодня начнется трехдневная забастовка учителей, во время которой многие учебные заведения полностью или частично прекратят работу.

Как сообщалось, ранее правительство утвердил график повышения зарплат педагогов и правила об оплате труда учителей и порядке расчета и распределения целевых бюджетных дотаций. Несмотря на это, ЛПРОН не отменил забастовку, так как считает, что забастовочные требования не выполнены, а расчеты повышения зарплат неточны.