Начинается вакцинация от Covid-19 семей с хронически больными детьми
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С сегодняшнего дня планируется вакцинировать от "Covid-19" членов семей с хронически больными детьми, сообщает Министерство здравоохранения

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В эту группу входят люди, проживающие в одном доме с детьми, у которых имеются определенные хронические и иммуносупрессивные заболевания. Также с сегодняшнего дня могут вакцинироваться люди, ухаживающие дома за тяжелобольным человеком.

С 12 апреля планируется начать вакцинацию работников детских садов, специальных образовательных учреждений и учителей 1-6-х классов, которые имеют тесный контакт с детьми.

До 9 апреля Министерство образования и науки подготовит списки приоритетно вакцинируемых сотрудников учреждений образования.

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LETA

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LETA

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