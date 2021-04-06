Начинается вакцинация от Covid-19 семей с хронически больными детьми

С сегодняшнего дня планируется вакцинировать от "Covid-19" членов семей с хронически больными детьми, сообщает Министерство здравоохранения

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В эту группу входят люди, проживающие в одном доме с детьми, у которых имеются определенные хронические и иммуносупрессивные заболевания. Также с сегодняшнего дня могут вакцинироваться люди, ухаживающие дома за тяжелобольным человеком.

С 12 апреля планируется начать вакцинацию работников детских садов, специальных образовательных учреждений и учителей 1-6-х классов, которые имеют тесный контакт с детьми.

До 9 апреля Министерство образования и науки подготовит списки приоритетно вакцинируемых сотрудников учреждений образования.