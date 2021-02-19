Начинается вакцинация пожилых людей. Как подать заявку и где получить вакцину?

На этой неделе началась вакцинация второй приоритетной группы - людей старше 70 лет. Власти продолжают принимать заявки от желающих привиться, готовность получить вакцину на сегодняшний день изъявили 13 000 сеньоров старше 70 лет. Delfi объясняет, как записаться на вакцинацию.

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Телефон 8989

На данный момент есть три способа подать заявку на вакцинацию - портал manavakcina.lv, бесплатный телефон 8989 и звонок семейному врачу. По наблюдениям портала Delfi, предыдущие недели телефон 8989, созданный специально для регистрации пожилых людей, у которых трудности с цифровыми навыками, был постоянно занят. Иногда время ожидания соединения составляло 45 минут. По данным Бюро вакцинации, среднее время ожидания составляло 20 - 25 минут.

Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда сообщила, что в последние дни мощности телефонной линии были увеличены. Сейчас среднее время ожидания составляет 10 минут, а регистрация занимает около трех минут. Стразда отметила, что Бюро вакцинации ищет возможности увеличить мощности телефонной линии и привлечь больше операторов.

При регистрации по телефону необходимо назвать свой персональный код, имя фамилию и наиболее удобное место вакцинации, а также контактную информацию. В контактах можно указать два номера, на случай, если существует риск, что по одному из них не удастся дозвониться.

Семейные врачи

Если терпения ждать ответа оператора 8989 нет, то можно подать заявку через семейного врача. Стразда сказала, что семейные врачи делятся на две группы - одни готовы сами прививать пациентов, другие нет. В обоих случаях можно позвонить семейному врачу и изъявить о желании. Если врач сам не готов брать шприц в руки, то он может подать заявку на вакцинацию от имени пациента.

Председатель правления Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска рассказала Delfi, что сама будет прививать своих пациентов. Она для этого подключила отдельный номер телефона, по которому можно подать заявку. “Призываю самим звонить своему семейному врачу”, - сказала Козловска. Она указала, что каждая практика семейных врачей индивидуально организует прием заявок. Её практика уже заказала 40 доз вакцины и планирует в четверг привить первых пациентов.

Стразда добавила, что не стоит подавать двойную заявку - электронно и через семейного врача. Заявки первых 13 000 пациентов, полученные электронно уже на следующей неделе будут обработаны и они получат приглашение на вакцинацию.

Заявка подана, что дальше?

Дальше надо ждать приглашения. Оно придет либо в виде смс, либо на электронную почту, либо в виде звонка, рассказала Стразда. Пока не создана специальная айти система для руководства процессом вакцинации, жителям будут высылать приглашение и контакты учреждения, обеспечивающего вакцинацию - это может быть кабинет вакцинации или практика врача. Необходимо позвонить и договориться о времени.

Когда заработает айти система, жители сразу в приглашении смогут увидеть, куда им надо идти, чтобы получить вакцину.

Семейные врачи: ждем ответов от Бюро вакцинации

Лига Козловска отметила, что сейчас ещё есть много вопросов. Например, сельские семейные врачи ждут, что самоуправления помогут пожилым людям добраться до кабинета вакцинации. Кроме того, семейные врачи рассчитывают на информационную поддержку со стороны самоуправлений.

Остается открытым вопрос, что делать практикам, где мало пожилых людей. Эти врачи могут раньше закончить первую фазу вакцинации и сразу перейти к вакцинации людей старше 60 и хронических больных, чтобы не терять темп. Козловска ждет от Бюро вакцинации разрешения начать вакцинацию этих групп раньше.

Семейные врачи обеспокоены мощностью работы системы э-здоровья. До начала работы специальной айти системы все данные о вакцинации будет необходимо вводить через э-здоровье и это может занять много времени.

На данный момент о готовности вакцинировать пациентов заявили около 500 семейных врачей.