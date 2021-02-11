Начинается вакцинация высших должностных лиц и бывших президентов Латвии от Covid-19

Сегодня начнется вакцинация от Covid-19 бывших президентов Латвии и высших должностных лиц страны, чьи обязанности связаны с обеспечением непрерывности основных государственных функций, подтвердили агентству LЕТА в бюро вакцинации.

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Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.

Ссылаясь на социологические опросы, представители бюро вакцинации пояснили, что большая часть населения считает необходимым предоставить высокопоставленным должностным лицам страны возможность получить вакцину от Covid-19 на ранней стадии вакцинации, чтобы они подали пример остальным членам общества.

Все бывшие президенты страны с момента восстановления независимости Латвии также вакцинируются, показав свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Вакцинация высших должностных лиц страны начнется одновременно с вакцинацией в центрах социального ухода, при этом будет использоваться одна и та же вакцина — AstraZeneca.

Вакцинация будет проводиться в Клинической университетской больнице им. Страдиньша 11 и 12 февраля, по установленному графику.

Сегодня с 11 до 12.45 часов от Covid-19 будут привиты президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, а также бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл, заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис будет вакцинирован 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце по состоянию здоровья получит вакцину на следующей неделе.

Во время вакцинации будет соблюдаться расстояние два метра, необходимо будет использовать маски. Представители СМИ также смогут наблюдать за процессом, предварительно подав заявку.