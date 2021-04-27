Начинается вакцинация заключенных и бездомных

Во вторник начинается вакцинация следующей приоритетной группы — обитателей и работников мест заключения и приютов для бездомных, сообщает LETA.

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Это шестая приоритетная группа вакцинируемых от Covid-19. Работников приютов начали вакцинировать чуть раньше — вместе с работниками центров социального ухода. Для обитателей приютов предусмотрена выездная вакцинация — таких учреждений в Латвии около 40. Их будут прививать однокомпонентной вакциной Janssen.

Работники тюрем (всего около 2230 человек) должны зарегистрироваться на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и выбрать место вакцинации, а заключенных будут прививать местные врачи. В ближайшее время вакцинация запланирована в девяти местах заключения.