Начинается вакцинация заключенных и бездомных
Foto: AP/Scanpix/LETA

Во вторник начинается вакцинация следующей приоритетной группы — обитателей и работников мест заключения и приютов для бездомных, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это шестая приоритетная группа вакцинируемых от Covid-19. Работников приютов начали вакцинировать чуть раньше — вместе с работниками центров социального ухода. Для обитателей приютов предусмотрена выездная вакцинация — таких учреждений в Латвии около 40. Их будут прививать однокомпонентной вакциной Janssen.

Работники тюрем (всего около 2230 человек) должны зарегистрироваться на вакцинацию на сайте manavakcina.lv и выбрать место вакцинации, а заключенных будут прививать местные врачи. В ближайшее время вакцинация запланирована в девяти местах заключения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса