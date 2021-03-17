Начинается выплата одноразовых детских пособий и как будет работать Covid-паспорт. Главное о Covid-19 на 17 марта

С сегодняшнего дня Латвия возобновляет воздушное сообщение с третьими странами, а в четверг начнется выплата одноразовых пособий семьям с детьми. После реорганизации работники Бюро вакцинации могут получить доплаты. На следующей неделе очная учеба в младших классах может проходить в 36 самоуправлениях. ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca, а Еврокомиссия представила законопроект, который подразумевает введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных паспортов. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 17 марта.

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Цифры. В Латвии выявлены 818 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. Всего за сутки проведены 15 915 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%. Показатель двухнедельной заболеваемости составил 387,8 случаев на 100 000 жителей. По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в больницы поступил 61 пациент Covid-19.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8606 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1784 теста (20,7%), скончались шесть человек с коронавирусом. За минувшие сутки в Литве подтверждено 570 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек.

В четверг начнется выплата одноразовых пособий семьям с детьми. 18 марта, начнется выплата одноразового детского пособия в 500 евро, сообщает министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV, ЗЧЛ) в своем Twitter. Пособия будут перечислены также 19, 22 и 23 марта. Семьи получат деньги не позже чем через три рабочих дня с момента перечисления, указала Петравича.

С сегодняшнего дня Латвия возобновляет воздушное сообщение с третьими странами. Со среды, 17 марта, в Латвии вновь разрешено международное авиасообщение с третьими странами — в том числе организуемые туристическими операторами перевозки в целях отдыха. Однако напоминаем, что собирающимся за рубеж латвийцам следует помнить о рисках и действующих дополнительных обязательствах.

Несмотря на приостановку использования AstraZeneca, вчера 11 латвийцев привили именно этой вакциной. На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 82 843 жителя Латвии (4,37% населения), обе дозы — 18 299 человек (0,97%).

После реорганизации работники Бюро вакцинации могут получить доплаты. Сотрудники Бюро вакцинации после реорганизации и вхождения к Национальной службе здравоохранения могут получить доплаты, чтобы компенсировать снижение зарплаты, сказал министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

После отмены ЧС часть ограничений, скорее всего, останется в силе. Сейчас оценкой этого вопроса занимается группа оперативного управления. "Ситуация меняется, и у нас нет полной ясности о том, какие ограничения останутся в силе, а какие нет", — сказала парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня.

От Covid-19 вакцинированы 67% работников и клиентов центров соцухода. До 15 марта вакцину от Covid-19 получили 8 918 работников и клиентов центров длительного социального ухода, сообщает Министерство здравоохранения. Это 67% от общего числа клиентов и работников. Всего в Латвии жители получили 101 142 дозы вакцин от Covid-19 - 35 514 доз Pfizer, 9 457 доз Moderna и 56 171 доз AstraZeneca.

Премьер-министр удовлетворен работой министра здравоохранения. С учетом проблем с закупкой вакцин от Covid-19 в Министерстве здравоохранения должны были произойти кадровые перестановки, но нынешний министр Даниэль Павлютс работает удовлетворительно, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Шуплинска: занятия школьников на открытом воздухе не заменяют обучение, а дополняют его. Занятия формального и неформального обучения на открытом воздухе не заменяют основной образовательный процесс, однако во время таких занятий у школьников есть возможность быть в движении, общаться с ровесниками, уменьшить психоэмоциональное давление и повторить учебный материал в другом формате, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

На следующей неделе очная учеба в младших классах может проходить в 36 самоуправлениях. Критерию Министерства образования и науки о 14-дневном показателе заболеваемости на 100 000 населения соответствуют в настоящее время Аглонский, Айзпутский, Алсунгский, Апский, Ауцский, Буртниекский, Цесисский, Дурбский, Иецавский, Яунелгавский, Яунпиебалгский, Екабпилсский, Кандавский, Коценский, Крустпилсский, Мазсалацский, Мерсрагский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, Плявиньский, Приекульский, Ропажский, Руцавский, Рундальский, Руиенский, Саулкрастский, Скриверский, Скрундский, Вецпиебалгский, Вецумниекский и Виеситский края, а также один крупный город - Екабпилс.

СГБ проверит информацию о печатных материалах, распространяемых в Латвии противниками вакцинации. О том, что противники вакцинации активно распространяют печатные материалы, сообщил на заседании правительства во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Должников, претендующих на пособие в 200 евро, просят сообщить об этом судебным исполнителям. Латвийский совет присяжных судебных исполнителей призывает пожилых людей и других получателей одноразового пособия в 200 евро, имеющих долги, своевременно проинформировать об этом судебных исполнителей, чтобы пособие не использовалось для покрытия долгов.

Эпидемиолог указывает на тревожные сигналы из-за распространения Covid-19. В середине апреля кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии может снизиться до 200 случаев, свидетельствует презентация, подготовленная для парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрием Перевощиковым.

"Военная медицина". Изменены критерии для получения интенсивной терапии в случае перегрузки больниц. Латвийская ассоциация анастезиологов и реаниматологов совместно с Обществом врачей улучшили и дополнили критерии приоритизирования пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщает Общество врачей. В том числе из критериев исключен возраст пациента.

ВОЗ рекомендовала продолжить использование вакцины AstraZeneca. В ВОЗ сочли, что плюсы от продолжения использования вакцины превышают возможные риски.

Эстония продолжит использовать вакцину AstraZeneca. "Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, польза от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможный ущерб. Мы решили, что вакцинирование продолжится. На данный момент нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", — сказала член экспертной комиссии Ирья Лутсар.

Исландия с четверга откроет границы для прошедших вакцинацию от Covid. Всем поставившим прививку от Covid-19 будет разрешено посещать страну без тестирования на коронавирус и карантина, цитируют СМИ заявление правительства Исландии.

Covid-паспорт. Как будет работать "зеленый сертификат" ЕС: предложения Еврокомиссии. Еврокомиссия представила законопроект, который подразумевает введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных паспортов — "зеленых сертификатов". Документ должен помочь жителям стран ЕС совершать поездки в условиях пандемии.