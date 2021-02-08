Начинаются очные консультации для школьников

С сегодняшнего дня в латвийских школах будут разрешены очные консультации для учеников всех возрастов, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Консультации будут доступны тем учащимся, которые имеют проблемы с обучением, технологические трудности, нуждаются в психоэмоциональной поддержке, а также выпускникам школ, профессиональных школ и высших образовательных учреждений, добавила министр.

На этой неделе планируется подать правительству запрос о выделении учителям дополнительного финансирования для обеспечения консультаций.

Министр также будет рекомендовать правительству ввести принцип регионального подхода к возобновлению очного обучения. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Министерство образования и науки разработает региональный подход и во вторник предложит правительству свой взгляд на возобновление очного обучения в тех краях, где эпидемиологическая ситуация будет достаточно безопасной.