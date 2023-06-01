Начинаются переговоры об изменениях в правящей коалиции. Возьмут ли в правительство СЗК и "Прогрессивных"?

Президентские выборы, на которых 31 мая одержал победу кандидат премьерской партии "Новое Единство", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, стали "ключом" к началу переговоров об изменениях в нынешней правящей коалиции.

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"Новое Единство", напомним, добилось избрания президентом Ринкевича благодаря голосам оппозиции — Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Ранее три правительственных политических силы — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — не сумели договориться о выдвижении общего кандидата в президенты. Противоречия между коалиционными игроками в концентрированной форме проявились именно на президентских выборах.

Голосование "Нового Единства" с СЗК и "Прогрессивными" (суммарно 52 голоса в Сейме) за утверждение в должности Ринкевича дало повод для спекуляций: премьерская партия намерена сменить коалиционных партнеров. То, что изменения в коалиции будут — политики после избрания Ринкевича отрицать перестали. Однако теперь доминирует версия о создании так называемой "широкой" коалиции

"Новое Единство": ставка на расширение коалиции, в правительство могут позвать СЗК

Расширение правящей коалиции позволит более динамично продвигаться по важным для страны вопросам, заявил в интервью Латвийскому радио министр финансов и член правления "Нового Единства" Арвилс Ашераденс.

Политик подчеркнул, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") неоднократно призывал партнеров по коалиции договориться об одном кандидате на пост президент. Но этот призыв не был услышан, поэтому нынешний результат, при котором происходит переоценка состава коалиции — закономерен.

Министр финансов образно сказал, что нынешнее правительство похоже на поезд, в котором разъезжаются вагоны, хотя с локомотивом — премьером все в порядке.

Ашераденс сообщил, что "Новое Единство" предлагает работать в расширенной коалиции, в которой одним из партнеров мог бы стать сейчас оппозицонный Союз "зеленых" и крестьян. Но нынешнее правительство не должно сразу уходить в отставку, не следует торопиться. В первую очередь политическим силам нужно сесть за стол переговоров и внести ясность в ситуации, подчеркнул представитель "Нового Единства".

Говоря о сроках, следует отметить и то, что нового премьер-министра — в случае ухода правительства в отставку — называет президент. Эдгар Ринкевич вступит в должность только 8 июля, пока полномочия у действующего президента Эгила Левитса.

"Объединенный список": избрание Ринкевича не обидело, но нынешняя модель коалиции — оптимальна

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Уже на этой неделе ожидаются переговоры об изменениях в коалиции, подтвердил в "Утренней панораме" Латвийского телевидения министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список").

Оценивая президентские выборы, на которых кандидат от "Нового Единства" Эдгар Ринкевич был избран голосами оппозиционного СЗК и "Прогрессивных" при отсутствии поддержки со стороны "Объединенного списка и Нацобъединения, Кучинскис признал — ценой этого голосования, видимо, станет принятие СЗК и "Прогрессивных" в коалицию.

Политик сказал, что переговоры об изменениях в коалиции назначены на пятницу, 2 июня. Позиция "Объединенного списка" останется неизменной, и менять модель коалиции политическая сил не согласится.

"Объединенный список" не испытывает горечи из-за того, что на президентских выборах победил кандидат от "Нового Единства", нужно просто продолжать работать, так как впереди много дел. Об этом заявил в интервью Латвийскому радио руководитель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс.

Политик повторил то, что неоднократно говорил до избрания Ринкевича: выборы президента изменения в правительстве не взаимосвязаны, а нынешняя трехпартийная коалиция оптимальна с точки зрения "Объединенного списка". "Мы продолжаем работать, впереди у нас много серьезной работы", — сказал Таварс.

Отвечая на вопрос, будет ли "Объединенный список" готов работать в расширенной коалиции вместе с новыми партнерами, Таварс сказал, что в первую очередь следует найти ответы на простые вопросы, а именно, что это принесет обществу и как это поможет найти эффективные решения в таких областях, как здравоохранение, образование, управление портами и налоговая реформа.