"Начнем с того, что запишем всех в очередь": украинским детям не хватает мест в школах и детсадах

Сейчас в Латвии находятся уже более 4 тысяч детей из Украины. В столице и в других городах всё чаще возникает вопрос о том, хватит ли всем мест в школах и детских садах. В ожидании ещё большего наплыва беженцев придётся искать новые решения, чтобы устроить украинских детей и подростков в образовательные учреждения, пишет rus.lsm.lv.

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Воспитательница детского сада Saulkalne из Саласпилсского края Андра Озолиня рассказывает историю маленького Константина — по ее словам, он и еще несколько детей уже "прижились" в садике, но сначала нелегко было даже воспитателям.

"Ребенок был напуган и обеспокоен. Он рассказал другим детям, что приехал из другой страны, что там ужасно, что он бежал и сидел в подвале. Такая его история. Но… они также радовались солнцу и весне", — рассказывает Озолиня.

Дети быстро адаптируются через беседы и игры — и готовы общаться даже на латышском. А вот воспитатели стараются при общении использовать украинские слова, рассказала руководительница детского сада Saulkalne Инга Гагере.

"У воспитателей есть переводчики. Они смотрят украинский перевод и общаются с детьми", — пояснила она.

Похожая ситуация и в других латвийских детских садах. Сейчас в Латвии зарегистрированы 500 украинских детей в возрасте до двух лет, еще 4 тысячи — дети от 2 до 18 лет. Большей части из них нужно найти место в детском саду или школе. И в Риге и Рижском регионе это становится все сложнее — не хватает мест.

"Сейчас ищем решения, чтобы удовлетворить потребности всех детей", — отметила Инара Дундуре, представитель Латвийского союза самоуправлений.

В первую очередь нужно найти места для детей 5-6 лет. Им необходима дошкольная подготовка. Те, кто младше, будут стоять в очереди, как и латвийские дети. Также мамы из Украины могут предоставлять услуги няни — и получать за это зарплату.

"Начнем с того, что запишем всех детей в очередь. Также есть двое детей, кому 1 сентября исполнится 5 лет, для них найдут место в саду. Остальным предложим услугу надзора. Если будут мамы, которые найдут работу, то место в частном детском саду", — рассказала представительница Саласпилсской думы Инга Элксне.

С детьми школьного возраста пока все понятно. Например, в Саласпилсской основной школе учатся уже 11 детей. Часть приехавших занимаются в школах нацменьшинств или ездят в Рижскую украинскую школу, некоторые учатся дистанционно.

В каждом муниципалитете должен быть создан единый центр приема и информирования беженцев, всего 43 пункта обслуживания. "Коммуникацию с украинскими беженцами необходимо улучшить, так как наблюдается бардак, а приехавших в основном информируют лишь о созданном в Риге центре поддержки". Об этом 28 марта в программе Латвийского радио заявил председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс.