Национальная библиотека в целях экономии ресурсов будет работать только четыре дня в неделю

Принимая во внимание повышение цен на энергоресурсы и необходимость оптимизации в использовании имеющихся ресурсов, Латвийская национальная библиотека (ЛНБ) с 1 октября будет принимать посетителей четыре дня в неделю, сообщила руководитель коммуникации Анна Мухка.

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Библиотека будет открыта в среду, четверг, пятницу с 11:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 18:00.

По понедельникам и вторникам здание ЛНБ будет закрыто, но читателям будут доступны дистанционные услуги. Регистрация читателей по телефону 25 627 640, электронная почта klientucentrs@lnb.lv, вопросы и консультации по вопросам услуг и собрания ЛНБ по телефону 67 806 110, электронная почта uzzinas@lnb.lv.

ЛНБ предлагает использовать свои цифровые ресурсы и электронные услуги в удаленном режиме.

По воскресеньям библиотека закрыта.